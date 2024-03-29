Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 29 марта 2024Ценности

Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже и показала фото фанатам

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды во время отпуска и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица поделилась кадрами с тропического отдыха, на одном из которых оказалась обнаженной на песчаном пляже. Знаменитость встала на колени лицом к камере и положила руки на грудь. При этом она распустила волосы, надела на шею белые бусы и примерила массивные солнцезащитные очки в коричневой оправе.

Материалы по теме:
Проблемы с наркотиками, выкидыш и тотальный контроль отца: чем заплатила Бритни Спирс за богатство и всемирную славу?
Проблемы с наркотиками, выкидыш и тотальный контроль отца:чем заплатила Бритни Спирс за богатство и всемирную славу?
16 июля 2023
Оголяет грудь, тратит миллионы и доводит окружающих. Бритни Спирс любит роскошно отдохнуть. Почему не всем это нравится?
Оголяет грудь, тратит миллионы и доводит окружающих.Бритни Спирс любит роскошно отдохнуть. Почему не всем это нравится?
2 февраля 2024

Кроме того, звезда позировала в желтом бикини с анималистическим черным принтом для видео, приспуская трусы.

Ранее в марте американская певица Бейонсе снялась обнаженной для обложки своего нового альбома Cowboy Carter.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

      Блогерша рассказала о зависти итальянцев к трем вещам в России

      Стало известно о «взявших в плен» роту ВСУ FPV-дронах

      Пленный ВСУ обвинил украинских журналистов во лжи

      Россияне признались в случайных поджогах чужих дач

      Раскрыт секрет британских танков на Украине

      В Госдуме сочли подозрительными оскорбления российских чиновников в Белом доме

      Российские военные сбили в Белгородской области 15 воздушных целей

      В Запорожской области оценили влияние возможной поставки Taurus Киеву на ход СВО

      Бывший генерал ФСБ прокомментировал теракт в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше