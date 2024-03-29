Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже и показала фото фанатам

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды во время отпуска и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица поделилась кадрами с тропического отдыха, на одном из которых оказалась обнаженной на песчаном пляже. Знаменитость встала на колени лицом к камере и положила руки на грудь. При этом она распустила волосы, надела на шею белые бусы и примерила массивные солнцезащитные очки в коричневой оправе.

Кроме того, звезда позировала в желтом бикини с анималистическим черным принтом для видео, приспуская трусы.

Ранее в марте американская певица Бейонсе снялась обнаженной для обложки своего нового альбома Cowboy Carter.