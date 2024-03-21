Бейонсе снялась обнаженной для обложки альбома

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном виде для обложки своего нового альбома Cowboy Carter. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница предстала перед камерой на черном фоне, стоя на небольшом подиуме, полностью обнаженной. При этом звезда прикрыла грудь поздравительной лентой белого, синего и красного цвета. Вдобавок в руке знаменитость держала дымящуюся сигару.

Кроме того, стилисты заплели волосы артистки в мелкие косы. Визажисты, в свою очередь, сделали ей яркий макияж.

В феврале Бейонсе прикрылась зеркалом вместо трусов на фото. Исполнительница предстала перед камерой в черной шляпе с широкими загнутыми полями в ковбойском стиле и распахнутом укороченном жакете.