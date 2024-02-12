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11:45, 12 февраля 2024Ценности

Бейонсе прикрылась зеркалом вместо трусов на фото

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе для обложки своего нового трека Hold 'Em. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница предстала перед камерой в черной шляпе с широкими загнутыми полями в ковбойском стиле и распахнутом укороченном жакете. Также звезда прикрыла обнаженную грудь металлическими накладками и использовала вместо трусов миниатюрное зеркало в форме сердца, которое с помощью цепочек было прикреплено к поясу.

Кроме того, знаменитость надела огромные серебристые серьги-подвески и сделала нюдовый маникюр.

Ранее в феврале певица Дженнифер Лопес снялась обнаженной, прикрыв живот и грудь массивным цветком.

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      Карина Черных
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