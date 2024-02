Дженнифер Лопес снялась голой

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость предстала перед фотографами без одежды, прикрывшись массивным цветком телесного оттенка, который прикрывал ее живот и грудь. Помимо этого, на волосах Лопес присутствовал головной убор в тон декоративному изделию.

Свой образ звезда дополнила аксессуарами в виде крупных золотых серег. Кроме того, она собрала волосы и нанесла макияж с акцентом на глазах.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене. В рамках телепрограммы 54-летняя знаменитость исполнила песню Can't Get Enough.