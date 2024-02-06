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11:22, 6 февраля 2024Ценности

Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

Кадр: Page Six / YouTube

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оконфузилась на сцене из-за одной детали в образе. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале шоу Saturday Night Live.

В рамках телепрограммы 54-летняя знаменитость исполнила песню Can't Get Enough. Для выступления она выбрала черные облегающие брюки, укороченный жакет и рубашку с расстегнутыми пуговицами.

Во время энергичного танца с американским рэпером Redman (настоящее имя — Реджиналд Нобл) Лопес почувствовала, что одна из прядей ее шиньона вот-вот выпадет. Артистка решила не прерывать выступление и сама вырвала накладные волосы.

В январе Лопес показала видео в откровенном наряде. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бюстгальтере с торчащими сосками, который имитировал обнаженный бюст.

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      Мария Винар
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