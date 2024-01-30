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20:45, 30 января 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес снялась в бюстгальтере с торчащими сосками

Кадр: Jennifer Lopez / Youtube

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

54-летняя звезда представила отрывок клипа на новый вариант песни Can't Get Enough, который она исполнила совместно с рэпершей Latto. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бюстгальтере с торчащими сосками, который имитирует оголенный бюст. Лопес снялась танцующей на сцене в латексных лосинах черного цвета. При этом ее волосы были распущены.

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Среди прочего телезвезда надела крупное колье в виде цепи и серьги в сочетании с золотыми браслетами.

Ранее в январе американская певица и актриса Бритни Спирс станцевала перед камерой в прозрачном наряде. Она предстала на размещенных кадрах в блестящем бежевом боди с завязками на шее, которое обнажало спину и было украшено аппликациями в виде белых цветов на груди.

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      Карина Черных
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