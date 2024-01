54-летняя Дженнифер Лопес снялась в бюстгальтере с торчащими сосками

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

54-летняя звезда представила отрывок клипа на новый вариант песни Can't Get Enough, который она исполнила совместно с рэпершей Latto. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бюстгальтере с торчащими сосками, который имитирует оголенный бюст. Лопес снялась танцующей на сцене в латексных лосинах черного цвета. При этом ее волосы были распущены.

Среди прочего телезвезда надела крупное колье в виде цепи и серьги в сочетании с золотыми браслетами.

