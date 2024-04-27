В МИД объяснили задержки на пунктах пропуска через границу

МИД: РФ принимает меры для разрешения ситуации на пунктах пропуска через границу

Москва принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения ситуации на пунктах пропуска через границу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве прокомментировали задержки прохождения иностранными гражданами паспортного контроля в пунктах пересечения государственной границы России. Как отметили в министерстве, введены более тщательные проверки иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Меры приняты для профилактики терроризма.

«В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля», — объяснили в МИД.

Ранее стало известно, что сложности на переходе границы Казахстана с Россией, с которыми столкнулись граждане Таджикистана, связаны с повышенными мерами безопасности из-за угроз теракта.