Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 27 апреля 2024Мир

В МИД объяснили задержки на пунктах пропуска через границу

МИД: РФ принимает меры для разрешения ситуации на пунктах пропуска через границу

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Москва принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения ситуации на пунктах пропуска через границу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве прокомментировали задержки прохождения иностранными гражданами паспортного контроля в пунктах пересечения государственной границы России. Как отметили в министерстве, введены более тщательные проверки иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Меры приняты для профилактики терроризма.

«В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля», — объяснили в МИД.

Ранее стало известно, что сложности на переходе границы Казахстана с Россией, с которыми столкнулись граждане Таджикистана, связаны с повышенными мерами безопасности из-за угроз теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан рекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию. Что происходит на границе?

      В МИД объяснили задержки на пунктах пропуска через границу

      В Госдуму внесли законопроект о праве полиции выдворять иностранцев

      На награждении выигравшей чемпионат Европы по боксу россиянки выключился гимн

      В работе билетного оператора Redkassa произошел сбой

      Кулеба рассказал о критике за отсутствие плана «Б» по помощи Украине

      В Британии рассказали о ярости главкома ВСУ после сдачи бойцов в плен

      Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?

      Госсекретарь США посетит Ближний Восток

      Песков высказался об участи Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше