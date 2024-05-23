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14:45, 23 мая 2024Культура

Стало известно о заброшенном состоянии могилы Градского

KP.RU: место захоронения Александра Градского находится в заброшенном состоянии

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Могила народного артиста России, певца и композитора Александра Градского находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщает KP.RU.

По данным газеты, на данный момент место захоронения артиста представляет собой холмик, на котором находятся завявшие цветы и портрет композитора. «Памятника на погосте нет, могила Градского даже не огорожена», — говорится в статье.

Отмечается, что ситуация вызвала волну критики в сети.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко объясняла, что обращалась с предложением установить памятник к старшим детям артиста Марии и Даниилу, но они заявляли об отсутствии финансов.

Ранее российский певец, один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал о последнем разговоре с коллегой Александром Градским незадолго до его смерти.

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      Варвара Кошечкина
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