Бывшего профессора ВШЭ заочно осудили за фейки о Российской армии

В Москве суд приговорил к 8,5 года экс-профессора ВШЭ Сонина за фейки о ВС РФ

Гагаринский районный суд Москвы заочно осудил экономиста и бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан Минюстом РФ иноагентом) за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Сонина признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») и приговорили к 8,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и не сможет заниматься администрированием сайтов 4,5 года.

Дело о фейках в отношении Сонина возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года он размещал публикации с фейками о Вооруженных силах (ВС) России в своем Telegram-канале. Экс-профессор ВШЭ был заочно арестован в феврале этого года, с 2015 года он находится за пределами РФ.

