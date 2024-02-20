Российский суд заочно арестовал бывшего профессора ВШЭ

В Москве суд заочно арестовал бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина

В Москве суд заочно арестовал 51-летнего бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Преподавателя арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Срок его ареста будет исчисляться с момента задержания.

По данным следствия, Сонин с апреля по июль 2022 года в своем Telegram-канале размещал публикации с фейками о российской армии. При этом профессор в это время находился за пределами России.

Ранее стало известно, что Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан Минюстом РФ иноагентом) на два месяца.