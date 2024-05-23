Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о планах купить дом

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, захотел купить для своей семьи новый дом. О планах приобрести недвижимость он рассказал в беседе с изданием Starhit.

Сейчас Тарасов вместе с женой, блогершей Анастасией Костенко, и двумя детьми временно живут в таунхаусе. «Думаем над покупкой жилья — приобретем готовый дом. Пока еще не определились с этим», — заявил футболист.

До этого семья жила в особняке, который Тарасов строил вместе с Бузовой. Недавно пара избавилась от недвижимости. Есть предположения, что новое жилье Тарасова будет в одном из поселков предпринимателя Эмина Агаларова.

Ранее Ольга Бузова заявила, что завершила ремонт в своей квартире. Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетней работы. Возвращение домой теперь приносит только положительные эмоции, поделилась телеведущая.