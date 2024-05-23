Вторжение прожорливых толстолобиков остановили ударами током

В США остановили вторжение прожорливых толстолобиков длиной не менее метра

В американском штате Колорадо остановили вторжение пестрых толстолобиков. Об этом сообщает CBS News.

Рыб, появившихся в озере недалеко от города Арвада, заметил рыболов. Толстолобики, обитающие в Китае и на Дальнем Востоке, впервые попали в Колорадо около 30 лет назад: их подсаживали в водоемы для борьбы с водорослями. Когда водоросли кончились, толстолобики перешли на планктон. Они оказались настолько прожорливыми, что не оставляли ничего местным рыбам. В итоге от инвазивного вида пришлось избавиться.

Некоторые толстолобики уцелели, поэтому борьба с их распространением продолжается. После сообщения рыболова озеро проверили биологи из Агентства по паркам и дикой природе штата Колорадо. Они оглушили толстолобиков при помощи слабых ударов током и извлекли из водоема 14 рыб. Даже небольшие особи были не менее метра в длину, а самый крупный экземпляр весил почти 21 килограмм. В соседних водоемах толстолобиков не оказалось.

Пестрые толстолобики питаются планктоном и способны вырастать до невероятных размеров и в небольших, и в крупных водоемах. Если им удастся закрепиться, они могут победить местные виды штата Колорадо в борьбе за пищу и другие ресурсы Роберт Уолтерс руководитель программы по борьбе с инвазивными видами Агентства по паркам и дикой природе штата Колорадо

Ранее сообщалось, что рыбак Брайан Бейкер из штата Оклахома, США, выловил огромного пестрого толстолобика. Рыба весила 54 килограмма и была почти на 13 килограммов тяжелее экземпляра, выловленного в 2005 году в штате Теннесси и побившего мировой рекорд.