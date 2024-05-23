Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:51, 23 мая 2024Из жизни

Вторжение прожорливых толстолобиков остановили ударами током

В США остановили вторжение прожорливых толстолобиков длиной не менее метра

Фото: Noor Mahbub Alam / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Колорадо остановили вторжение пестрых толстолобиков. Об этом сообщает CBS News.

Рыб, появившихся в озере недалеко от города Арвада, заметил рыболов. Толстолобики, обитающие в Китае и на Дальнем Востоке, впервые попали в Колорадо около 30 лет назад: их подсаживали в водоемы для борьбы с водорослями. Когда водоросли кончились, толстолобики перешли на планктон. Они оказались настолько прожорливыми, что не оставляли ничего местным рыбам. В итоге от инвазивного вида пришлось избавиться.

Некоторые толстолобики уцелели, поэтому борьба с их распространением продолжается. После сообщения рыболова озеро проверили биологи из Агентства по паркам и дикой природе штата Колорадо. Они оглушили толстолобиков при помощи слабых ударов током и извлекли из водоема 14 рыб. Даже небольшие особи были не менее метра в длину, а самый крупный экземпляр весил почти 21 килограмм. В соседних водоемах толстолобиков не оказалось.

Пестрые толстолобики питаются планктоном и способны вырастать до невероятных размеров и в небольших, и в крупных водоемах. Если им удастся закрепиться, они могут победить местные виды штата Колорадо в борьбе за пищу и другие ресурсы

Роберт Уолтерсруководитель программы по борьбе с инвазивными видами Агентства по паркам и дикой природе штата Колорадо
Материалы по теме:
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Нашествие Откуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
НашествиеОткуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
17 июня 2016

Ранее сообщалось, что рыбак Брайан Бейкер из штата Оклахома, США, выловил огромного пестрого толстолобика. Рыба весила 54 килограмма и была почти на 13 килограммов тяжелее экземпляра, выловленного в 2005 году в штате Теннесси и побившего мировой рекорд.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба

      Популярная актриса объяснила свое желание сниматься в секс-сценах

      Собаки повторили образы звезд с Met Gala на собственном балу

      На Кубке Америки по футболу появится розовая карточка

      Бесплатную землю захотели выдавать части россиян

      В российском регионе ликвидировали узбекскую общину

      Стало известно о предложенной Сырским новой оборонительной стратегии Украины

      В России связали с чистками генералитета обыски у замначальника Генштаба ВС

      В Госдуме ответили на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше