Дачникам посоветовали не паниковать по поводу штрафов за неосвоенные участки

Эксперт Туманов о брошенных участках: разговоры о штрафах — полная ерунда

Раздувать панику вокруг наказания за неосвоенные дачные участки не стоит. О необоснованной реакции на нововведения в дачном законодательстве в беседе с НСН рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«В интернете пишут: 10 новых штрафов для садоводов, 30 новых штрафов… За последние 15 лет исследований я не нашел ни одного оштрафованного садовода. Ни за что… Наверняка что-то бывает, но это, скорее, исключение. Чаще всего все эти бесконечные разговоры по поводу штрафов — полная ерунда, которой часто грешат юристы», — высмеял он панику из-за «новых штрафов» для дачников.

По его опыту, в сети часто распространяются лишь фрагменты законов, из-за чего нововведения интерпретируются неправильно. «Например, рассказывают, что штрафовать будут за одуванчики на участке… На самом деле выдернули кусочек закона о штрафах за сорняки у фермеров, и перенесли на садоводов. Да и фермеров-то за это не штрафовали!» — вспоминает Туманов.

Собеседник радиостанции советует не делиться сведениями из непроверенных ресурсов. Информацию необходимо уточнять в официальных источниках правовой информации. «Часто очень запрещают то, что запрещено, и разрешают то, что уже разрешено», — поделился он.

Ранее «Ведомости» выяснили, что законопроект Росреестра о наказании за неосвоенные участки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Из-за того, что в законодательстве на данный момент не описаны признаки неиспользования земельных участков, у председателей и членов СНТ нет действенного правового механизма, позволяющего принудить недобросовестных собственников к освоению земли.