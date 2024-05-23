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13:07, 23 мая 2024Из жизни

Далай-лама назвал телеоператора толстым и посоветовал сесть на диету

Далай-лама после интервью дал толстому телеоператору советы по похудению

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Британская журналистка, ведущая новостей телеканала Channel 4 Кэти Ньюмен, рассказала, что во время интервью в 2013 году Далай-лама обратил внимание на оператора и посоветовал ему похудеть. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Ньюмен рассказала о встрече с Далай-ламой в подкасте Walking The Dog. По словам журналистки, ее сопровождал телеоператор Грэм, которого она назвала «малость полноватым». Когда интервью закончилось, Далай-лама указал на него и сказал: «Ты толстый, тебе нужно сесть на диету».

Грэма так поразила грубость Далай-ламы, что он рот открыл. А я подумала, что это очень смешно. Он нам в конце давал советы по похудению

Кэти Ньюменведущая новостей телеканала Channel 4
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Далай-лама XIV родился на Тибете в 1935 году. В 1937 году его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы, в 1940-м он был возведен на престол. Далай-лама считается духовным лидером последователей тибетского буддизма. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность.

Ранее сообщалось, что Далай-лама назвал секрет вечной молодости. По его словам, тренировка сознания способствует сохранению молодой внешности и здоровой психики.

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      Олег Парамонов
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