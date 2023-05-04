87-летний Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости

Далай-лама назвал развитие сознания секретом вечной молодости

87-летний Далай-Лама XIV Тензин Гьяцо назвал секрет вечной молодости и объяснил, что тренировка сознания способствует сохранению молодой внешности и здоровой психики. Об этом он заявил агентству РИА Новости на конференции в Индии.

«Мое лицо выглядит молодым, потому что я работаю над развитием своего сознания — и всегда стараюсь поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума», — приводит агентство слова Далай-ламы.

По его словам, для поддержания здоровья возможно обойтись без медикаментов. Для этого можно использовать дыхательные упражнения. Сам он каждый день медитирует, успокаивая свое сознание.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился на Тибете в 1935 году. В 1937 году его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы, в 1940-ом он был возведен на престол. В 1989 году Далай-лама получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность.

Ранее Далай-лама XIV объяснил, как избавиться от страданий и негативных эмоций. Он призвал сострадать другим и перестать цепляться за якобы независимо существующее «я».

