Далай-лама раскрыл сложный способ стать счастливым

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV объяснил, как избавиться от страданий и негативных эмоций. Об этом он рассказал во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, передает РИА Новости.

Далай-лама призвал сострадать другим и перестать цепляться за якобы независимо существующее «я». По его словам, это формирует привязанности, от которых рождаются пристрастия и эгоистические побуждения. Они, в свою очередь, умножают страдания в мире, зависть, гнев и страх.

«Надо вырвать корень страдания — неведение, искаженное восприятие действительности. Независимо существующее "я" — это иллюзия, порождающая омрачения – негативные эмоции и привязанности. Будда открыл бессамостность и знание о взаимозависимости всех вещей и явлений. Это знание должно положить конец неведению. Все в мире зависимо от условий и пусто от самобытия», — заявил он.

По мнению буддийского наставника, у вещей и явлений нет никакой истинной и объективной сущности, что подтверждается современной наукой, которая дробит каждый объект на все более мелкие частицы. «То же самое относится и к сознанию. Оно складывается из отдельных моментов осознавания», — пояснил он.

Духовные учения для буддистов из России и стран Балтии при участии Далай-ламы XIV проходят с 16 по 18 июня в Риге.

Далай-лама XIV в 1959 году покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.

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