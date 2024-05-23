Дети осужденного за убийство жены экс-министра Казахстана сменят фамилию

Дети совершившего убийство экс-министра Казахстана Бишимбаева сменят фамилию

Дети приговоренного к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева заявили о желании сменить фамилию. Об этом рассказала бывшая супруга Бишимабева Назым Кахарман, сообщает Tengrinews.

Кахарман рассказала, что суд стал для нее с детьми огромным стрессом, из-за чего они намерены сменить фамилию. Она подчеркнула, что в ходе процесса стали известны подробности, которые шокировали семью.

«Фамилия стала нарицательной. К сожалению, Куандык опозорил и осквернил имя и память своего прадеда», — подчеркнула экс-супруга Бишимбаева. Она добавила, что дети не несут ответственности за совершенное отцом преступление.

13 мая в Астане суд присяжных приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Также суд вынес приговор сроком четыре года лишения свободы родственнику экс-министра Бахытжану Байжанову за сокрытие преступления.