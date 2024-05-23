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17:42, 23 мая 2024Забота о себе

Диетолог назвала пищевые привычки долгожителей

Диетолог Дианова: долгожители употребляют вино раз в неделю

Фото: Monika Borys / Unsplash

В рационе долгожителей должны быть растительные продукты, в особенности бобовые, рассказала диетолог Нурия Дианова. Продлевающие жизнь пищевые привычки она назвала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она сослалась на исследования ученых, в каждой стране выделивших так называемые голубые зоны — регионы максимального долгожительства. По словам специалистки, в меню жителей этих мест преобладает растительная пища. «У них ее много, это не просто про овощи, фрукты. У них много растительных белков, жиров и клетчатки», — рассказала она. Кроме того, долгожители активно питаются замоченными бобовыми, включая арахис, и едят умеренно.

Диетолог добавила, что долгожители умеренно употребляют вино. По словам специалистки, делать это чаще раза в неделю не рекомендуется.

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      Александра Лисица
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