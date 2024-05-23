Nature Communications: заражение древними вирусами связали с шизофренией

Ученые Королевского колледжа Лондона показали, что тысячи последовательностей ДНК, происходящих от древних вирусных инфекций, активны в мозге человека и способствуют предрасположенности к психическим расстройствам, таким как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Известно, что восемь процентов человеческого генома состоит из последовательностей, называемых эндогенными ретровирусами человека (HERV), которые остаются от заражения вирусной инфекцией. Считалось, что эти вирусы представляют собой мусорную ДНК, которая не выполняет никаких важных функций.

В новой работе специалисты проанализировали крупные генетические исследования с участием десятков тысяч людей, как с психическими расстройствами, так и без них, а также собрали информацию об аутопсии образцов мозга 800 человек, чтобы изучить, как вариации ДНК, связанные с психическими расстройствами, влияют на экспрессию HERV.

Оказалось, что существует несколько HERV, связанных с психическими расстройствами: два HERV связаны с риском шизофрении, один связан с риском как биполярного расстройства, так и шизофрении, и один связан с риском депрессии.