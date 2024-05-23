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15:25, 23 мая 2024Мир

Додик задумал разделить Боснию и Герцеговину

Додик: Республика Сербская предложит мирное разграничение Боснии и Герцеговины

Фото: Amel Emric / Reuters

Республика Сербская (РС) предложит соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины из-за продвижения резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной ассамблее ООН. Об этом заявил президент РС Милорад Додик на странице в соцсети X.

«Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с частями страны, сохранив при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине», — сказал он.

По его словам, босняки проталкиванием резолюции о Сребренице противоправно унизили сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне резолюции вспомнил слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский лидер отметил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он также пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

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      Семен Александров
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