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17:31, 23 мая 2024Экономика

Домохозяйкам объяснили правила мытья полов

Эксперты напомнили хозяйкам об очевидных правилах мытья полов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Перед мытьем пола рекомендуется убрать с поверхности все предметы. Эти и другие очевидные правила домохозяйкам напомнили эксперты «БелНовостей».

Перед уборкой мелкие вещи и предметы интерьера стоит поднять наверх, в прихожей убрать обувь в шкафчик, на кухне поднять стулья на стол, а в гостиной свернуть палас. От пыли пол необходимо очистить пылесосом, тоже самое сделать с плинтусами.

При мытье полов стоит использовать специальные моющие средства, которыми нужно запастись заранее. При этом эксперты посоветовали обратить внимание и на народные средства, инструкцию к которым можно найти в интернете.

Пол следует начинать мыть с самого дальнего угла, постепенно двигаясь по направлению к выходу. Важно не наступать на мокрые половицы, чтобы на них не осталось следов. Воду следует менять почаще, в противном случае домохозяйка будет размазывать грязь по полу.

Ранее домохозяйкам назвали необычный способ использования чайных пакетиков. Они, как сообщили эксперты, могут помочь в борьбе с неприятным запахом обуви и мусорного, а также поддерживать чистоту унитаза.

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      Мария Черкасова
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