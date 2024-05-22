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18:55, 22 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали чистить унитаз чайными пакетиками

Эксперты БелНовостей: чайные пакетики следует положить в унитаз на ночь

Фото: Gareth Hubbard / Unsplash

Чайные пакетики являются эффективным средством для очистки унитаза. Неожиданным способом их применения поделились эксперты «БелНовостей».

Специалисты посоветовали хозяйкам на ночь отправить в унитаз пакетик с чаем, а с утра убрать его и почистить сантехнику.

Еще одно неожиданное применение чайным пакетикам — борьба с неприятным запахом из мусорного бака. Для этого на дно кладут два чайных пакетика, после чего складывают мусор. Чайные пакетики также помогут в борьбе с неприятным запахом от обуви. Эксперты рекомендовали периодически класть их в обувь.

Ранее домохозяек призвали использовать зубную пасту для чистки обуви с белой подошвой. По словам экспертов, с задачей справится даже самое дешевое гигиеническое средство.

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      Мария Черкасова
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