Домохозяек призвали чистить унитаз чайными пакетиками

Эксперты БелНовостей: чайные пакетики следует положить в унитаз на ночь

Чайные пакетики являются эффективным средством для очистки унитаза. Неожиданным способом их применения поделились эксперты «БелНовостей».

Специалисты посоветовали хозяйкам на ночь отправить в унитаз пакетик с чаем, а с утра убрать его и почистить сантехнику.

Еще одно неожиданное применение чайным пакетикам — борьба с неприятным запахом из мусорного бака. Для этого на дно кладут два чайных пакетика, после чего складывают мусор. Чайные пакетики также помогут в борьбе с неприятным запахом от обуви. Эксперты рекомендовали периодически класть их в обувь.

Ранее домохозяек призвали использовать зубную пасту для чистки обуви с белой подошвой. По словам экспертов, с задачей справится даже самое дешевое гигиеническое средство.