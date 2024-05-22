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17:19, 22 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали намазать обувную подошву зубной пастой

Эксперты призвали начищать обувную подошву зубной пастой

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Зубная паста поможет очистить обувную подошву белого цвета. Советом по неожиданному использованию этого средства гигиены поделились эксперты «БелНовостей».

Рекомендуется помыть подошву привычным образом, затем высушить. После чего эксперты советуют нанести слой самой дешевой пасты, подождать 15 минут и протереть обувь тряпкой.

Паста также поможет очистить изделия из серебра и сантехнику. Следует нанести ее на столовые приборы или унитаз, немного подождать и стереть. Паста справится с разводами, желтыми следами, ржавчиной и известковым налетом.

Ранее домохозяйкам посоветовали оттирать свечной воск с кранов с помощью воска. Для уборки рекомендуется взять любой воск и натереть им кран. Сверху нужно пройтись мягкой сухой тканью. Плюсами такого метода эксперты назвали легкость применения и дешевизну.

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      Мария Черкасова
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