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14:22, 22 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали натирать краны воском

Эксперты призвали избавиться от извести на кранах с помощью воска

Фото: Pexels / Pixabay

Свечной воск поможет домохозяйкам оттереть известковый налет от сантехники, завили эксперты «ТутНовости».

Эксперты уточнили, что находящийся в составе свечи воск поможет решить проблему известковых пятен на кране в два счета. Для уборки рекомендуется взять любой воск и натереть им кран. Сверху нужно пройтись мягкой сухой тканью. Плюсами такого метода эксперты назвали легкость применения и дешевизну.

Ранее домохозяйкам назвали способ очистить микроволновку без использования химических средств. В этом, по словам экспертов, поможет лимонная кислота. Рекомендуется взять миску для микроволновки, налить в нее стакан воды и добавить в жидкость две столовые ложки кислоты. Далее следует перемешать, поместить внутрь и поставить на максимальную температуру на 10 минут. После этого останется только протереть печь изнутри.

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      Мария Черкасова
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