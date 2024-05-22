Домохозяек призвали натирать краны воском

Эксперты призвали избавиться от извести на кранах с помощью воска

Свечной воск поможет домохозяйкам оттереть известковый налет от сантехники, завили эксперты «ТутНовости».

Эксперты уточнили, что находящийся в составе свечи воск поможет решить проблему известковых пятен на кране в два счета. Для уборки рекомендуется взять любой воск и натереть им кран. Сверху нужно пройтись мягкой сухой тканью. Плюсами такого метода эксперты назвали легкость применения и дешевизну.

Ранее домохозяйкам назвали способ очистить микроволновку без использования химических средств. В этом, по словам экспертов, поможет лимонная кислота. Рекомендуется взять миску для микроволновки, налить в нее стакан воды и добавить в жидкость две столовые ложки кислоты. Далее следует перемешать, поместить внутрь и поставить на максимальную температуру на 10 минут. После этого останется только протереть печь изнутри.