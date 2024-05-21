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20:14, 21 мая 2024Экономика

Домохозяйкам назвали способ очистить микроволновку без химии

Эксперты посоветовали чистить микроволновку лимонной кислотой

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Лимонная кислота поможет быстро и эффективно очистить микроволновую печь. Советом по уборке с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Рекомендуется взять миску для микроволновки, налить в нее стакан воды и добавить в жидкость две столовые ложки лимонной кислоты. Далее следует перемешать, поместить внутрь и поставить на максимальную температуру на 10 минут. Затем микроволновую печь протрите от жирных пятен изнутри, советуют эксперты.

Есть и другой способ, в нем используется уксус. Рекомендуется разбавить три столовые ложки кислоты в стакане воды. Нагревать полученный раствор стоит в течение 5-10 минут, затем вытереть бытовой прибор губкой.

Ранее домохозяйкам назвали способ борьбы с кухонной молью. Отпугнуть насекомых помогут едкие запахи — лаванды, лаврового листа или камфоры.

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      Мария Черкасова
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