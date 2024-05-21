Домохозяйкам назвали способ борьбы с кухонной молью

Эксперты «ТутНовости» призвали отпугивать моль едкими запахами

Избавиться от моли на кухне можно с помощью едких запахов. Таким советом с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Моль опасна тем, что может не только загрязнять продукты, но и быстро распространиться по всему дому. В борьбе с вредителями для начала следует найти гнездо и устранить его. Затем прибегнуть к отпугивающим средствам — травам с сильным запахом (лаванда или лавровый лист). Кроме того, насекомые не переносят запах камфоры. Эксперты посоветовали пропитать этими средствами ватные диски и положить их в ящики.

Для профилактики нужно регулярно осматривать емкости, в которых хранятся крупы. Просроченные продукты следует выбрасывать. Также важно протирать полки, поверхности, следить за чистотой в помещении.

Ранее эксперты посоветовали отмывать зеркала с помощью духов и водки. Так на поверхностях не останется разводов.