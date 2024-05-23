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13:27, 23 мая 2024Россия

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

ВСУ обстреляли Белгородскую область, два мирных жителя пострадали

Фото: Aaron Favila / AP

Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке из реактивной системы залпового огня подверглось село Новая Таволжанка.

«У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава области.

Еще одной пострадавшей оказалась пожилая женщина, у которой зафиксировали осколочные ранения головы и плеча. Ее доставили на попутной машине в Шебекинскую ЦРБ.

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Разрушения получили 14 частных жилых домовладений на четырех улицах. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны.

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      Никита Абрамов
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