Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

ВСУ обстреляли Белгородскую область, два мирных жителя пострадали

Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке из реактивной системы залпового огня подверглось село Новая Таволжанка.

«У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава области.

Еще одной пострадавшей оказалась пожилая женщина, у которой зафиксировали осколочные ранения головы и плеча. Ее доставили на попутной машине в Шебекинскую ЦРБ.

Разрушения получили 14 частных жилых домовладений на четырех улицах. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны.