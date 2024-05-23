Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:18, 23 мая 2024Из жизни

Факир поджег музыкантов в драке за лучшее место для уличных выступлений

Факир в Мексике поджег уличных музыкантов в драке за прибыльное место

Кадр: Sky UK

В Мексике факир поджег уличных музыкантов в драке за лучшее, самое прибыльное место для выступлений и попал на видео. Об этом сообщает Sky News.

Потасовка началась с того, что ансамбль мариачи напал на факира. Музыканты в белых рубашках и черных брюках повалили мужчину на землю и стали пинать.

Ситуация изменилась, когда факир поднялся на ноги и направил огонь на артистов. Один из музыкантов пытался защититься от него гитарой, но тщетно. Пламя охватило мужчин. Они стали срывать с себя горящую одежду. На видео с камеры наблюдения видно, как кто-то из музыкантов катается по земле, чтобы потушить огонь.

Материалы по теме:
Боссы качалки. Как африканские качки оказались самой важной политической силой для целой страны?
Боссы качалки.Как африканские качки оказались самой важной политической силой для целой страны?
19 мая 2022
«Они должны играть, пока босс не отпустит» Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
«Они должны играть, пока босс не отпустит»Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
1 мая 2023

Полиция не стала арестовывать участников драки. Она предполагает, что причиной конфликта стала борьба за самое прибыльное место для уличных выступлений. Подобные споры для Мексики не редки. Конкуренция за внимание и деньги зрителей в стране растет, поэтому уличные артисты ожесточенно защищают свои точки. Известно, что в одной из таких драк «за территорию» они использовали огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина узнал о том, что у его жены есть любовник, и откусил ему ухо. Обманутый супруг назначил встречу с обидчиком на рынке, где и завязалась драка.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Горящий полигон под Львовом показали на видео

      В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

      На российских школьников завели дело за надругательство над 13-летней девочкой

      Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше