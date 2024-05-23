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21:27, 23 мая 2024Мир

Франция опередила другие страны Евросоюза по уровню евроскептицизма

Eurobarometer: только 34 % французов позитивно оценивают влияние Евросоюза

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Уровень недоверия к институтам Евросоюза во Франции продолжает расти, только 34 процента граждан позитивно оценивают влияние ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, опубликованного на сайте Европарламента.

«Почти семь из десяти французов имеют негативный взгляд на ЕС. Лишь 34 процента положительно оценили влияние ЕС. За Францией следуют Чехия (35 процентов) и Словения (37 процентов)», — следует из опроса.

При этом больше всего положительных отзывов о работе Евросоюза в Португалии (68 процентов), Ирландии (66 процентов) и Дании (59 процентов).

На будущее ЕС оптимистично смотрят 80 процентов респондентов в Дании и Ирландии и лишь 46 процентов во Франции. Так, данная цифра снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с концом 2023 года.

Ранее издание Bloomberg написало, что бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшем будущем обойдут по уровню жизни государства Южной Европы.

Так, Словения, Польша и Литва к 2029 году могут стать лидерами в Евросоюзе. На момент их вступления в организацию в 2004-м разрыв по показателю уровня жизни был практически двукратным.

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      Марина Совина
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