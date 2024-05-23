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10:10, 23 мая 2024Наука и техника

У единственной лягушки без легких обнаружили легкие

Current Biology: единственная лягушка без легких имеет маленькие легкие

Изображение: Current Biology / phys.org

Биологи Музея естественной истории Флориды при Университете Флориды сделали неожиданное открытие: у лягушки вида Barbourula kalimantanensis, ранее считавшегося единственным видом лягушек без легких, на самом деле имеются крошечные легкие. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Current Biology, рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые использовали методы микросканирования с высоким разрешением для изучения B. kalimantanensis, более известной как борнейская плоскоголовая лягушка. Ранее, в 2008 году, другая группа исследователей не нашла у этих лягушек никаких признаков легких, что привело к предположению, что B. kalimantanensis получает кислород через кожу из воды.

В новой работе исследователи сосредоточились на отверстии в нижней части рта лягушки, которое имелось у всех изученных особей. Было также обнаружено нечто похожее на крошечную голосовую щель, соединяющую отверстие с остальной частью рта. Оказалось, что эта анатомическая особенность представляет собой пару маленьких и тонких легких.

Исследователи не исключают, что часть кислорода лягушки могут получать через кожу, а остальную часть — через легкие. Это требует дальнейшего изучения, чтобы подтвердить, так ли это.

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      Александр Еникеев
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