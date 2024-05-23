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07:12, 23 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Мариуполя

В Мариуполе ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 23 мая, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным российских силовиков, подозреваемые собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе. Для контакта с кураторами, задержанные использовали специальные каналы связи.

В ФСБ отметили, что благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения.

21 мая в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли попытки сотрудничества трех граждан Украины с украинской разведкой.

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      Владимир Седов
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