ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Мариуполя

В Мариуполе ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 23 мая, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным российских силовиков, подозреваемые собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе. Для контакта с кураторами, задержанные использовали специальные каналы связи.

В ФСБ отметили, что благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения.

21 мая в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли попытки сотрудничества трех граждан Украины с украинской разведкой.