Силовые структуры
ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Мариуполя
В Мариуполе ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 23 мая, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.
По данным российских силовиков, подозреваемые собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе. Для контакта с кураторами, задержанные использовали специальные каналы связи.
В ФСБ отметили, что благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения.
21 мая в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли попытки сотрудничества трех граждан Украины с украинской разведкой.