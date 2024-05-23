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03:05, 23 мая 2024Мир

Министр обороны ФРГ пошутил в ответ на вопрос о планах занять новый пост

Писториус ответил шуткой на вопрос о возможности баллотироваться в канцлеры ФРГ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус пошутил в ответ на вопрос о том, намерен ли он в следующем году баллотироваться в канцлеры. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции журналист указал главе оборонного ведомства, что многие социал-демократы (СДПГ) хотели бы видеть его на более высокой позиции. «А есть более высокая, чем министр обороны?» — сыронизировал Писториус.

После этого журналист пояснил, что имел в виду должность канцлера. Однако немецкий министр назвал дискуссию ненужной, подчеркнув, что этот вопрос не стоит в повестке СДПГ.

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      Марина Совина
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