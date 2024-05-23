Министр обороны ФРГ пошутил в ответ на вопрос о планах занять новый пост

Писториус ответил шуткой на вопрос о возможности баллотироваться в канцлеры ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус пошутил в ответ на вопрос о том, намерен ли он в следующем году баллотироваться в канцлеры. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции журналист указал главе оборонного ведомства, что многие социал-демократы (СДПГ) хотели бы видеть его на более высокой позиции. «А есть более высокая, чем министр обороны?» — сыронизировал Писториус.

После этого журналист пояснил, что имел в виду должность канцлера. Однако немецкий министр назвал дискуссию ненужной, подчеркнув, что этот вопрос не стоит в повестке СДПГ.