Глава МО Британии призвал нейтральные страны вступить в НАТО из-за России

Глава МО Британии Шаппс: нейтральные страны должны вступить в НАТО из-за России

Нейтральные страны, пользующиеся защитным «зонтиком» НАТО, должны вступить в Североатлантический альянс, чтобы защититься от угрозы со стороны России. К этому призвал глава министерства обороны (МО) Британии Грант Шаппс, сообщает Politico.

Министр пообещал, что будет добиваться привлечения в военный блок всех, кто получает выгоду от альянса. «Некоторые европейские страны фактически извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы, тем не менее не могут присоединиться к коллективному сдерживанию на континенте», — отметил Шаппс.

По словам главы британского оборонного ведомства, на фоне угрозы, исходящей от России, «за задней дверью европейской безопасности не должно быть места нейтралитету».

Ранее в Британии объявили досрочные выборы. Премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что парламентские выборы в стране назначены на 4 июля.