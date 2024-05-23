Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 23 мая 2024Мир

Глава МО Британии призвал нейтральные страны вступить в НАТО из-за России

Глава МО Британии Шаппс: нейтральные страны должны вступить в НАТО из-за России

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Нейтральные страны, пользующиеся защитным «зонтиком» НАТО, должны вступить в Североатлантический альянс, чтобы защититься от угрозы со стороны России. К этому призвал глава министерства обороны (МО) Британии Грант Шаппс, сообщает Politico.

Министр пообещал, что будет добиваться привлечения в военный блок всех, кто получает выгоду от альянса. «Некоторые европейские страны фактически извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы, тем не менее не могут присоединиться к коллективному сдерживанию на континенте», — отметил Шаппс.

По словам главы британского оборонного ведомства, на фоне угрозы, исходящей от России, «за задней дверью европейской безопасности не должно быть места нейтралитету».

Ранее в Британии объявили досрочные выборы. Премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что парламентские выборы в стране назначены на 4 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      Раскрыта настоящая стоимость автомобиля жены арестованного замглавы Генштаба

      Прохор Шаляпин раскрыл секрет красоты Ольги Бузовой

      В Минфине высказались о сохранении налогового режима для самозанятых

      Серия взрывов повредила железнодорожные объекты в Харькове и области

      Землян призвали научиться жить на других планетах

      Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

      Известная российская телеведущая рассказала о сложностях развода

      18-летний сын Кадырова стал президентом «Ахмата»

      Глава МО Британии призвал нейтральные страны вступить в НАТО из-за России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше