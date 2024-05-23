Госбюро расследований Украины обвинило сотрудников «Беркута» в госизмене

ГБР Украины обвинило четырех сотрудников «Беркута» из Севастополя в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в государственной измене, незаконном завладении оружием и оказании помощи в изменении границ страны четырем сотрудникам «Беркута» из Севастополя. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Военнослужащих обвиняют в помощи Российской армии присоединить Крым к России, а также издевательствах над активистами Майдана.

Согласно сообщению ГБР, сотрудники «Беркута» покинули Киев в 2014 году и переехали в Севастополь, где сотрудничали с российскими военными, будучи одетыми в форму Вооруженных сил Украины. Также в ведомстве отметили, что обвиняемые получили руководящие должности в российских органах власти и российское гражданство.

Ранее ГБР заочно предъявила подозрение главам Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и Росгвардии Виктору Золотову. Их подозревают в незаконном препятствовании украинским протестам в 2013-2014 годах.