ГБР Украины заочно предъявило подозрение Бортникову, Золотову и еще 19 генералам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило подозрение в совершении преступления главе Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб в связи «с разжиганием национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании украинским протестным акциям в 2013–2014 годах». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

«Следователи Бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ РФ против Украины... Одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция Украины объявила о подозрениях в госизмене депутату Государственной Думы от Республики Крым Михаилу Шеремету. Как сообщается, обвинение предъявлено в связи с участием Шеремета в присоединении Крыма к России в 2014 году. Украинские полицейские заподозрили, что под руководством политика участники самообороны полуострова незаконно заняли здание Верховного совета республики и подняли над ним флаг России.