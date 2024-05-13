На Украине заподозрили в госизмене депутата Госдумы от Крыма

Нацполиция Украины заподозрила в госизмене депутата Госдумы от Крыма Шеремета

Национальная полиция Украины объявила о подозрениях в госизмене депутату Государственной Думы от Республики Крым Михаилу Шеремету. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как сообщается, обвинение предъявлено в связи с участием Шеремета в присоединении Крыма к России в 2014 году. Украинские полицейские заподозрили, что под руководством политика участники самообороны полуострова незаконно заняли здание Верховного совета республики и подняли над ним флаг России.

«Следователи Нацполиции объявили о подозрении в государственной измене депутату Госдумы РФ, возглавившему незаконное вооруженное формирование», — заявили в ведомстве. Также правоохранители отметили награждение Шеремета медалью «За защиту Крыма».

Ранее Служба безопасности Украины задержала главу одного из департаментов Управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского.