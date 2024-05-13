Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заподозрили в госизмене депутата Госдумы от Крыма

Нацполиция Украины заподозрила в госизмене депутата Госдумы от Крыма Шеремета

Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

Национальная полиция Украины объявила о подозрениях в госизмене депутату Государственной Думы от Республики Крым Михаилу Шеремету. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как сообщается, обвинение предъявлено в связи с участием Шеремета в присоединении Крыма к России в 2014 году. Украинские полицейские заподозрили, что под руководством политика участники самообороны полуострова незаконно заняли здание Верховного совета республики и подняли над ним флаг России.

«Следователи Нацполиции объявили о подозрении в государственной измене депутату Госдумы РФ, возглавившему незаконное вооруженное формирование», — заявили в ведомстве. Также правоохранители отметили награждение Шеремета медалью «За защиту Крыма».

Ранее Служба безопасности Украины задержала главу одного из департаментов Управления государственной охраны полковника Андрея Гука по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны

      Власти рассказали о ситуации на месте падения полутонной бомбы под Белгородом

      Германия опротестовала призыв НАТО закрыть небо над Украиной

      В МВД назвали одно из приоритетных направлений работы

      В Госдуме раскрыли поддерживаемых КПРФ кандидатов на посты вице-премьеров

      Названы преимущества российской «Стрелы-10»

      Футбольный клуб уволил тренера в перерыве матча и заменил его врачом

      Зарубивший топором мать безработный россиянин получил 12 лет колонии

      Меган Маркл появилась на публике в старом платье

      «Это поворотный момент». Во всем мире обсуждают смену министра обороны России. Чем объясняют решение Путина?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше