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01:27, 23 мая 2024Мир

Госдеп сделал признание о России

Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия не является страной — спонсором терроризма. По этой причине Вашингтон не может внести ее в соответствующий список, объяснил он во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — высказался глава Госдепа в ответ на вопрос о том, почему США не включили Россию в список государств — спонсоров терроризма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал семью президента США Джо Байдена спонсорами терактов в России. Он считает, что президентство Байдена сыграло со Штатами злую шутку.

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      Маргарита Пименова
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