Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон перед IPO

ПАО «Элемент» установило ценовой диапазон перед IPO на СПб Бирже

Ориентир цены размещения в рамках IPO на СПб Бирже ПАО «Элемент» установлен на уровне 223,6-248,4 рубля за одну тысячу акций (один лот). Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

Этот ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в 90-100 миллиардов рублей без учета привлеченных в рамках первичного размещения средств. В Группе «Элементе» объявили, что размер предложения составит 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении после IPO будет находиться более 13 процентов акций эмитента.

Размещение на бирже будет состоять из выпущенных в рамках допэмиссии акций. Компания рассчитывает использовать привлеченные от инвесторов средства на финансирование программы развития.

Правительство России 20 мая поручило представителям государства в совете директоров «Газпрома» подготовить директиву, предполагающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям компании. В результате акции компании на Мосбирже подешевели более чем на 5 процентов.