Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:37, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Информация об отмене международных рейсов «Победы» оказалась фейком

Информация об отмене международных рейсов компании «Победа» оказалась фейком

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Информация об отмене международных рейсов авиакомпании «Победа» оказалось фейком.

Telegram-канале Brief опубликовал пост о том, что «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям из-за санкций США в отношении авиакомпании.

Источник, близкий к Минтрансу, опроверг информацию об отмене полетов авиакомпании по международным направлениям, передает ТАСС.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании "Победа" не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства. По данным источника, авиакомпания продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. «Никаких планов по отмене международных рейсов нет», — говорится в сообщении.

Сообщение о том, что авиакомпания «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям из-за американских санкций, не получило широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетях. Многие издания опубликовали материалы с комментарием близкого к Минтрансу источника, который опроверг приостановку международных рейсов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован замначальника Генштаба. В чем обвиняют генерала Шамарина?

      Лукашенко назначил начальника Генштаба Белоруссии

      На Украине заявили об опасениях относительно переворота в Киеве

      Российский банк в десять раз увеличил платеж по ипотеке бойцу СВО

      В российском регионе поймали с поличным наркодилера с крупной партией наркотиков

      Статуи на острове Пасхи оказались под угрозой исчезновения

      Нападавших на россиян подростков задержали

      Полицейский автомобиль угнали с сотрудницей полиции внутри

      Аршавин высказался о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ

      Ольга Серябкина примерила прозрачное платье из мягкого стекла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше