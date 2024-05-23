Информация об отмене международных рейсов «Победы» оказалась фейком

Информация об отмене международных рейсов компании «Победа» оказалась фейком

Информация об отмене международных рейсов авиакомпании «Победа» оказалось фейком.

Telegram-канале Brief опубликовал пост о том, что «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям из-за санкций США в отношении авиакомпании.

Источник, близкий к Минтрансу, опроверг информацию об отмене полетов авиакомпании по международным направлениям, передает ТАСС.

«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании "Победа" не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства. По данным источника, авиакомпания продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. «Никаких планов по отмене международных рейсов нет», — говорится в сообщении.

Сообщение о том, что авиакомпания «Победа» с июля может прекратить полеты по международным направлениям из-за американских санкций, не получило широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетях. Многие издания опубликовали материалы с комментарием близкого к Минтрансу источника, который опроверг приостановку международных рейсов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»