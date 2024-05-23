Юлия Барановская предложила создать федеральный канал про семью

Телеведущая Барановская предложила создать федеральный канал «Семья»

Известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал».

Она объяснила необходимость в подобном канале тем, что другие вещатели не могут «говорить исключительно про семью 24 на 7, но при этом есть и спортивные, и музыкальные каналы».

Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы. Кроме того, заметила она, следует показывать программы для всей семьи.

Ранее Барановская раскрыла отношение к критике. Она рассказала, что к негативу в свой адрес относится спокойно, но критика по отношению к детям является для нее больной темой.