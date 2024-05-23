Известная телеведущая встревожила зрителей поведением в прямом эфире

Ведущая британского телеканала BBC News Марьям Мошири закашлялась во время чтения новостей в прямом эфире. Пользователи соцсети X, где был опубликован фрагмент программы, признались, что поведение известной ведущей встревожило их.

Когда Мошири зачитывала новость об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, ей пришлось прерваться на середине предложения из-за приступа кашля. «Когда у тебя ужасно першит в горле, и ты начинаешь кашлять — но продолжаешь вещать!» — подписала она фрагмент, опубликованный в X.

«Ты приняла какое-нибудь лекарство?», «Я всегда сочувствую ведущим новостей, с которыми случается подобное», «О, это случилось со мной вчера. Ужасно», «В таких ситуациях кто-нибудь приносит вам воды?», «Бедная! Это кошмар ведущего или режиссера», — высказались пользователи. Отвечая на комментарии зрителей, Мошири заверила их, что с ее здоровьем все в порядке.

Ранее Мошири неожиданно отреагировала на репортаж о конкурсе и рассмешила пользователей сети. В прямом эфире ведущая внезапно закричала, изображая чайку.