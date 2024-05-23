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20:33, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина пытался на машине задавить переспавшего с его девушкой порноактера

Фото: Jon Putman / Globallookpress.com

В Лос-Анджелесе, США, 26-летний Джеймс Госселин напал на порноактера по фамилии Гамильтон, переспавшего с его бывшей девушкой. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Сообщается, что Госселин приревновал экс-возлюбленную, которая вместе с Гамильтоном снялась в порнофильме. 2 апреля он попытался на машине наехать на актера, который в тот момент был на мотоцикле. Мужчине не удалось задавить оппонента, и тогда он вышел из машины и ударил его клюшкой для гольфа.

Нападавшего задержали. Госселину предъявили обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что он был выпущен под залог в один миллион долларов. 6 июня состоится предварительное слушание по его делу.

Ранее сообщалось о задержании бывшего репортера австралийского телеканала Seven Лиама Кокса. По данным СМИ, он несколько раз ударил женщину, а также попытался ее задушить.

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      Олег Давыдов
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