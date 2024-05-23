Кадыров назвал свою мечту в отношении Зеленского

Кадыров заявил, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистом назвал свою мечту в отношении Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал политик, отвечая на вопрос, какая судьба ждет Зеленского.

Также Кадыров заявил, что какое бы вооружение ни отправлялось на Украину, Россия одержит победу в специальной военной операции. Чем больше будут длиться боевые действия, добавил он, «тем меньше станет шайтанов».

Ранее глава Чечни заявил, что с начала спецоперации на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов. Речь в том числе об отправке 18 тысяч добровольцев. По его словам, бойцы из Чечни проходят предварительную подготовку в Российском университете спецназа.