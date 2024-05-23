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09:41, 23 мая 2024Мир

Кадыров встретился с королем Бахрейна

Глава Чечни Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем страны Нассером. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Его величество во главе бахрейнской делегации находится в нашей стране по приглашению президента России Владимира Путина», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, король Бахрейна заявил, что очень уважает чеченский народ, и выразил признательность за усилия, направленные на поддержку мусульман в России.

22 мая король Бахрейна прибыл в Москву, где проведет переговоры с президентом России. Самолет приземлился в одном из столичных аэропортов, монарх спустился по трапу самолета в 18:10. Встречал главу государства замглавы МИД России Михаил Богданов.

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      Семен Александров
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