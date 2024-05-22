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18:32, 22 мая 2024Мир

Король Бахрейна прибыл на переговоры с Путиным

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа прибыл на переговоры с Путиным

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа прибыл в Москву, где 23 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет приземлился в одном из столичных аэропортов, монарх спустился по трапу самолета в 18:10. Встречал главу государства замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее агентство BNA сообщало, что Хамад бен Иса Аль Халифа прибудет с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Как отмечалось в сообщении, целью поездки являются переговоры, посвященные «двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации».

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      Максим Габриелян
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