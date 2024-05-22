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09:44, 22 мая 2024Мир

В Бахрейне назвали цель официального визита короля в Россию

BNA: король Бахрейна приедет в Россию с визитом для переговоров с Путиным

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по приглашению президента России Владимира Путина прилетит в Москву с официальным визитом, в рамках поездки запланированы двусторонние переговоры лидеров двух государств. Об этом сообщает госагентство BNA.

«Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву ... чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации», — говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры Путина с лидером иностранного государства состоялись в ходе поездки российского президента в Китай.
16 мая состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин.

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      Виктория Кондратьева
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