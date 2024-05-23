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19:56, 23 мая 2024Наука и техника

КНР призвала другие страны подключиться к проекту Лунной станции

КНР призвала страны подключиться к совместному с Россией проекту Лунной станции

Фото: Liu Fang / Globallookpress.com

Китай призывает другие страны подключиться к совместному российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, передает ТАСС.

«Мы хотели бы расширить сотрудничество в области освоения Луны. Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении», — сказал он в ходе встречи глав космических агентств стран БРИКС в Москве.

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Также Кэцзянь отметил, что КНР хотела бы способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, а также расширять ее ресурсы и сотрудничество с другими странами в этом направлении.

Ранее в мае генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась. Позже он заявил, что установку отправят на Луну после 2036 года.

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      Даниил Иринин
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