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14:27, 23 мая 2024Мир

Король Бахрейна попросил Россию поддержать идею мирной конференции по Палестине

Король Бахрейна Аль Халифа попросил Россию поддержать конференцию по Палестине

Фото: Filippo Attili / Globallookpress.com

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным попросил Москву поддержать идею международной мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его цитирует ТАСС.

«Мирную международную конференцию. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать идею проведения подобной конференции», — сказал монарх, отметив, что арабские страны особенно ценят роль России «в справедливом урегулировании арабских проблем».

Ранее палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани в беседе с «Лентой.ру» заявил, что его страна очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству.

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      Виктория Кондратьева
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