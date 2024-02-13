Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 13 февраля 2024Мир

В Палестине высоко оценили политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией

Министр соцразвития Палестины Мандждалани: очень высоко ценим позицию России

Фото: Issam Rimawi / Anadolu Agency / Getty Images

Палестина очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани.

Мадждалани подчеркнул, что Россия очень многое сделала для Палестины после 7 октября 2023 года на политическом и дипломатическом уровнях, в том числе в Совете Безопасности ООН.

«Мы находимся в постоянном контакте и консультируемся, в том числе в вопросах гуманитарной помощи через Египет. Мы очень высоко ценим эту позицию России», — сказал министр на полях XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее директор политического департамента ООП Анвар Абдулхади заявил, что Палестина по праву считает Россию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства, а отношения с российской стороной носят стратегический характер.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше