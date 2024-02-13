В Палестине высоко оценили политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией

Министр соцразвития Палестины Мандждалани: очень высоко ценим позицию России

Палестина очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани.

Мадждалани подчеркнул, что Россия очень многое сделала для Палестины после 7 октября 2023 года на политическом и дипломатическом уровнях, в том числе в Совете Безопасности ООН.

«Мы находимся в постоянном контакте и консультируемся, в том числе в вопросах гуманитарной помощи через Египет. Мы очень высоко ценим эту позицию России», — сказал министр на полях XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее директор политического департамента ООП Анвар Абдулхади заявил, что Палестина по праву считает Россию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства, а отношения с российской стороной носят стратегический характер.