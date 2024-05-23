Сроки продажи жилья в Петербурге подсчитали

«Невский Простор»: продажа квартиры в Петербурге занимает почти три месяца

Продажа квартиры в Северной столице занимает почти три месяца. На какой срок затягиваются сделки с петербургской недвижимостью, подсчитали в агентстве недвижимости «Невский Простор». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, на продажу жилья в «культурной столице» в среднем уходит 83,5 дня. Длительность сделок не меняется довольно давно: в начале года показатель составлял почти 85 дней, а в 2023-м — 83,2 дня.

Основной причиной затяжных продаж эксперты называют неправильную оценку объекта. Собственники завышают цены, надеясь на выгодный торг, однако подобные объявления лишь отталкивают покупателей. «Если квартира изначально оценивается слишком высоко, она будет "зависать" в списках объявлений, и даже после снижения цены интерес к ней не вернется. Когда же цена сразу установлена правильно, шансы быстро найти покупателя значительно возрастают», — поясняет гендиректор агентства Алла Шинкевич.

Дольше всего продаются лоты в старых домах без ремонта. Популярностью сейчас не пользуются типовые трехкомнатные квартиры в домах советской постройки, а также жилье в спальных районах, усеянных новостройками — например, Кудрово и Мурино.

Ускорить продажу можно за счет эксклюзивного ремонта и нестандартной планировки, отмечают риелторы. В этом случае покупатели оправдывают цену уникальными характеристиками объекта и соглашаются на сделку без долгих переговоров.

Ранее сообщалось, что на продажу квартиры в Москве уходит около двух месяцев. С 2022 года продажи затянулись более чем в полтора раза, или на 25 дней.